محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم

استقبل محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه، اليوم الجمعة في بمكتبه وفدًا من مشايخ وعواقل مدينة بئر العبد، برئاسة عبد الحميد الأخرسي نقيب الفلاحين بشمال سيناء.

واستمع المحافظ لمطالب أهالي مدينة بئر العبد وقراها، حيث طالب المشايخ بحل لمشاكل تثبيت الموظفين بالعقود التي مر عليها أكثر من ثلاثة سنوات ومشكلة الصيادين في ميناء العريش البحري، بالإضافة إلى تشغيل المنطقة الصناعية ببئر العبد.

ووعد المحافظ بسرعة حل هذه المشكلات، وأكد استثناء بعض القرى في مدينة بئر العبد من قرار منع توصيل الكهرباء إلا بعد دهان واجهات المنازل

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ شمال سيناء يستثني "بئر العبد" من قرار "دهان واجهات المنازل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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