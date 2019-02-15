إحباط ترويج 2 مليون قطعة ألعاب نارية ضُبطت بحوزة شخص بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية وبحوزته 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام. وكانت قد تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الشواشنة بمديرية أمن الفيوم من ضبط "محمد.ر"، 44 سنة، عامل مقيم بدائرة المركز، حال قيادته السيارة النقل رقم "ف ع ر – 8912" محملة بـ "46" كرتونة بداخلها "2" مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع". وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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