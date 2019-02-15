شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا لبريطانيا: احسموا قراركم بشأن «بريكست» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس) دعت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو اليوم (الجمعة)، بريطانيا إلى أن تقرر ما ستفعله بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن. وقالت الوزيرة لإذاعة (آر.تي.ال) «أقول لأصدقائنا البريطانيين إن الوقت حان لأن يقرروا ما إذا كانوا سينسحبون على أسس ودية أم بشكل مفاجئ». وأضافت«هو اختيار بريطاني محض. ما نقوله هو: أسرعوا!» والتاريخ المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو 29 مارس. ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بأحدث هزيمة لاستراتيجيتها للخروج أمس الأول، ما يقوض تعهدها لقادة الاتحاد بالحصول على الموافقة على خطتها إذا منحوها تنازلات.

دعت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو اليوم (الجمعة)، بريطانيا إلى أن تقرر ما ستفعله بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن. وقالت الوزيرة لإذاعة (آر.تي.ال) «أقول لأصدقائنا البريطانيين إن الوقت حان لأن يقرروا ما إذا كانوا سينسحبون على أسس ودية أم بشكل مفاجئ». وأضافت«هو اختيار بريطاني محض. ما نقوله هو: أسرعوا!» والتاريخ المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو 29 مارس. ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بأحدث هزيمة لاستراتيجيتها للخروج أمس الأول، ما يقوض تعهدها لقادة الاتحاد بالحصول على الموافقة على خطتها إذا منحوها تنازلات.

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