شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: دعوة إلى انتخابات مبكرة في أبريل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (مدريد)دعا رئيس الحكومة الإسبانية الاشتراكي بيدرو سانشيز اليوم (الجمعة)، إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 28 أبريل، بعد ثمانية أشهر فقط على توليه السلطة. وقال سانشيز بعد اجتماع لمجلس الوزراء «اقترحت حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية في 28 أبريل».
وجاء قرار سانشيز الذي يقود حكومة أقلية، بعد رفض البرلمان لميزانيته بينما ما زالت الأزمة في كاتالونيا مستمرة.
وكان سانشيز وعد منذ وصوله إلى السلطة في يونيو بالدعوة إلى انتخابات قبل أن يغير رأيه ويقرر تقديم موازنة في محاولة للصمود في السلطة حتى انتهاء الولاية التشريعية في 2020. ورفض النواب الإسبان الأربعاء الماضي الموازنة الأولى التي قدمها.
ولم يتمكن رئيس الوزراء الاشتراكي من المحافظة على الأغلبية الضئيلة التي يشكلها الاشتراكيون واليسار الراديكالي والاستقلاليون الكاتالونيون والقوميون الباسكيون، وسمحت له بإطاحة سلفه المحافظ ماريانو راخوي في الأول من يونيو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا: دعوة إلى انتخابات مبكرة في أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.