رئيس الوزراء الاسباني يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 28 ابريل

اسماء السيد - مدريد: دعا رئيس الحكومة الاسبانية الاشتراكي بيدرو سانشيز الجمعة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 28 نيسان/أبريل، وذلك بعد ثمانية أشهر فقط على توليه السلطة.
وقال بيدرو سانشيز بعد اجتماع لمجلس الوزراء "اقترحت حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية في 28 نيسان/أبريل".
وجاء قرار سانشيز الذي يقود حكومة أقلية، بعد رفض البرلمان لميزانيته بينما ما زالت الأزمة في كاتالونيا مستمرة.
وكان سانشيز وعد منذ وصوله إلى السلطة في حزيران/يونيو بالدعوة إلى انتخابات قبل أن يغير رأيه ويقرر تقديم موازنة في محاولة للصمود في السلطة حتى انتهاء الولاية التشريعية في 2020. ورفض النواب الإسبان الأربعاء الموازنة الأولى التي قدمها.
ولم يتمكن رئيس الوزراء الاشتراكي بذلك من المحافظة على الأغلبية الضئيلة التي يشكلها الاشتراكيون واليسار الراديكالي والاستقلاليون الكاتالونيون والقوميون الباسكيون، وسمحت له بإطاحة سلفه المحافظ ماريانو راخوي في الأول من حزيران/يونيو الماضي.
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