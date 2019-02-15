مقتل شخصين نتيجة تحطم طائرة تدريب خفيفة شمال شرق ايران

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل شخصين جراء سقوط ​طائرة​ تدريب خفيفة في قضاء كاشمر بمحافظة ​خراسان​ الرضوية شمال شرق ​ايران​"، موضحةً أن "التحقيقات جارية لمعرفة سبب سقوط الطائرة".

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