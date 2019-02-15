توقيف مستثمر أميركي في روسيا بتهمة الاحتيال

أكدت محكمة في موسكو أنه تم توقيف الأميركيمايكل كالفي من شركة الاستثماراتالمالية الخاصة في روسيابارينغ فوستوكوسيمثل اليوم أمام المحكمة بتهمة الاحتيال، وتتضمن لائحة الموقوفين الفرنسي فيليب ديلبال
وقالت المجموعة الاستثمارية في بيان على موقعها الالكتروني إنّ "بارينغ فوستوك، تؤكد توقيف أربعة موظفين"، مشيرة إلى أنّ التهم متعلقة بنزاع تجاري بشأن مصرف فوستوشني.
وتابعت أنّ "إجراءات إنفاذ القانون ليست مرتبطة مباشرة بأنشطة بارينغ فوستوك والشركات الأخرى في محفظتها" الاستثمارية.
وكالفي هو مؤسس بارينغ فوستوك وشريك بارز في الشركة المتخصصة في الاستثمارات الخاصة في روسيا والاتحاد السوفياتي السابق. واستثمرت الشركة أكثر من 2,8 مليار دولار منذ العام 1994 في شركات في المنطقة، بحسب موقعها الالكتروني.
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