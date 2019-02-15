شريفة: انطلاقة ورشة العمل الحكومية تحتاج الى جو بعيد عن التشنج

لفت امين عام الاوقاف في ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ الشيخ ​حسن شريفة​ في خطبة الجمعة، الى "أننا استبشرنا خيرا بتشكل ​الحكومة​ عندما شكلت ولكن ما نشاهده الان عبر شاشات التلفزة في مناقشة ​البيان الوزاري​ وهذا الصوت العالي من هنا وهناك في قضايا لا ينفع الحديث حولها الان لاننا نحتاج الى التهدئة في هذه المرحلة التي يجب ان تنطلق فيها ورش العمل الحكومي حيث ان هذه الانطلاقة تحتاج الى جو بعيد عن التشنج واستفزاز الشارع الذي هو امر غير حكيم ولا يساعد على النهوض ببلدنا لا ​اقتصاد​يا ولا اجتماعيا".

ودعا الى "تمتين الوحدة الوطنية بين ابناء هذا الوطن واثبات اننا قوم قادرون على العيش معا مهما توالت الظروف السيئة علينا وهذا لن يحصل الا بتعاون الجميع وتكتفهم لحماية الوطن"، معربا عن أمله بأن "تتمكن الحكومة بعد نيلها الثقة وهي حاصلة ان تقوم بواجبها الذي ننتظره منها وهذا الواجب اول ما يكون تجاه هموم المواطن الذي يأن تحت وطأة اقتصاد لا يحسد عليه".