قوافل طبية لتطعيم نزلاء سجن طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

نظم قطاع السجون، قافلة طبية لتطعيم نزلاء سجن طنطا، كإجراء وقائي من مديرية الشئون الصحية بالغربية، حيث قام فريق عمل من مكتب صحة أول طنطا وتحت إشراف أطباء السجن بتطعيم عدد من نزلاء ونزيلات سجن طنطا.

يأتي ذلك في إطار حرص قطاع السجون على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية لهم.

في إطار استراتيجية، وزارة الداخلية الهادفة، في أحد محاورها إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصة الرعاية الصحية، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية، ووزارة الصحة.