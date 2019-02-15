"إحنا مباحث".. تفاصيل سرقة 2 مليون من سمسارة بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تدر سيدة تعمل في مجال العقارات أن لجوءها لعامل يعمل طرفها لشراء فيلا بمركز كرداسة سيوقعها ضحية طمع ذلك الشخص الذي استعان بـ 4 آخرين انتلوا صفة رجال شرطة واستولوا منها على مليوني جنيه مصري و650 ألف دولار.

تبلغ لمأمور قسم شرطة كرداسة من "رانيا ص.ا"، تعمل في مجال العقارات، مصرية وتحمل جنسية دولة أجنبية، أنها توجهت صحبة عامل طرفها يدعى "هاني.م.ع"؛ لشراء فيلا بكفر حكيم، وبحوزتها مبلغ 2 مليون جنيه و650 ألف دولار وقبل وصولها المكان، استوقفها 4 مجهولين يستقلون توك توك، وادعوا أنهم من رجال الشرطة واستولوا على المبالغ المالية، وفروا هاربين.

توصلت تحريات المقدم محمد أبوز دي وكيل فرقة شمال أكتوبر، إلى أن العامل الذ يعمل طرف المبلغة هو العل المدبر، وتمكنت مأمورية قادها المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة من ضبطه وبحوزته 685 ألف جنيه.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع تاجر يدعى "محمد أ. ع"، مُقيم بإمبابة، حيث أحضر الأخير باقي الجناة، وأمكن ضبطه وبحوزته طبنجة و12 طلقة خرطوش.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين الهربين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.