الأحد.. الأهلي ومصر يبدأن بيع الشهادة متغيرة العائد بعد خفض الفائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يبدأ بنكا مصر والأهلي بيع الشهادات متغيرة العائدة ذات الثلاث سنوات بفائدة 16% سنويا بدلا من 17%، من يوم الأحد المقبل بجميع فروع البنكين، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض أمس الخميس.

وترتبط الشهادات متغيرة العائد بسعر الكوريدور بالبنك المركزي، حيث يرتفع وينخفض العائد عليها بنفس نسبة تحركات الفائدة المعلنة من المركزي.

وقرر البنك المركزي، أمس، خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 15.75% و16.75% على التوالي.

وأكد مسؤولان ببنكي الأهلي ومصر، لمصراوي أمس، أنهما سيبقيان على عائد الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت دون تغيير.

وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر لمصراوي، إن البنك قرر أمس خفض الفائدة على الشهادة 3 سنوات متغيرة العائد لتسجل 16% سنويا مقارنة 17% سابقا، حيث يصرف العائد كل 3 أشهر.

ويقدم بنك مصر شهادة ثلاثية بعائد ثابت يصل إلى 15% سنويا، ويصرف العائد بشكل شهري.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي إن البنك سيبدأ في بيع الشهادة متغيرة العائد بفروعه من يوم الأحد المقبل بفائدة 16% سنويا بدلا من 17%.

وقرر البنك الأهلي الإبقاء على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت عند 15% سنويا يصرف العائد عليها شهريا، أو 15.25% سنويا يصرف العائد عليها كل 3 شهر.

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