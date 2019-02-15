

بدأ صباح، اليوم الجمعة، إضراب تحذيري في قطاع النقل العام بالعاصمة الألمانية برلين تسبب في شل حركة الحافلات وقطارات الأنفاق وتضرر مئات الآلاف من الركاب.

وقال متحدث باسم نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ساعة مبكرة من صباح اليوم: "الإضراب سار، لكن هناك بعض الحافلات الليلية تعمل حاليا بحلول الساعة الثالثة والنصف صباحاً ستكون كافة الحافلات في المستودع".

وكانت النقابة دعت 14 ألف عامل لدى شركة النقل العام في برلين وشركة "برلين ترانسبورت" المملوكة لها إلى الإضراب عن العمل لزيادة الأجور.

ومن المنتظر انتهاء الإضراب في تمام الساعة 12 ظهراً . وتتوقع الشركة استمرار اضطراب حركة النقل لعدة ساعات عقب استئناف العمل.

وفي المقابل، لم تتأثر حركة قطارات الضواحي والأقاليم بالإضراب.

ومن المقرر استئناف المفاوضات في 5 مارس المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر إضراب تحذيري يشل حركة النقل في برلين إلى حد كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.