إسبانيا تطالب بإجراء انتخابات عامة مبكرة في 28 أبريل المقبل

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وكالات: طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بإجراء انتخابات عامة مبكرة في 28 أبريل القادم. ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (يورو نيوز) الإخبارية الأوروبية اليوم /الجمعة/، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل .

وكان مقترح الموازنة - الذي قدمه رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز - قد قوبل بالرفض بعد أن صوت غالبية النواب (191 نائباً من أصل 350) لصالح تعديلات من شأنها عرقلة الموازنة. الأوروبية اليوم /الجمعة/، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل .وكان مقترح الموازنة - الذي قدمه رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز - قد قوبل بالرفض بعد أن صوت غالبية النواب (191 نائباً من أصل 350) لصالح تعديلات من شأنها عرقلة الموازنة.

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