كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا تعتقل 6 أشخاص بتهمة التخطيط لهجمات والانتماء لجماعات إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الماليزية، اليوم الجمعة، إنها اعتقلت ستة أشخاص، بينهم أربعة أجانب، للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات أو الانتماء إلى جماعات إرهابية.

وماليزيا في حالة تأهب منذ أن نفذ مسلحون موالون لتنظيم «داعش» سلسلة هجمات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في يناير (كانون الثاني) عام 2016.

وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على الستة في خمس مداهمات منفصلة بين ديسمبر (كانون الأول) ويناير، للاشتباه في تخطيطهم لهجمات أو صلتهم بجماعات مسلحة.

وقال فوزي هارون، المفتش العام للشرطة، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: «بينهم ماليزيان، وأربعة أجانب من سنغافورة، وبنغلادش، والفلبين، وبلد في جنوب آسيا».

واعتقلت ماليزيا المئات على مدى الأعوام القليلة الماضية للاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة.