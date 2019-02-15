كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 جنود إثر هجومين منفصلين وسط مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل 5 جنود في هجومين استهدفاهم في مكانين مختلفين في وسط مالي، كما أفادت مصادر عسكرية ومحلية. وقال مصدر عسكري في مدينة موبتي لوكالة «فرانس برس» إن «عناصر من وحدة الدرك في ديالوبي تعرضوا في طريق عودتهم من موبتي إلى ديالوبي إلى هجوم بعبوة ناسفة أعقبه إطلاق نار كثيف».

وأضاف أن «الهجوم أسفر سقوط 3 قتلى، وعناصر هذه الوحدة كانوا في موبتي في مهمة لتأمين سلامة رفقاء لهم توجهوا إلى العاصمة باماكو لتلقي تدريب عسكري».

وشهدت المنطقة ذاتها هجوماً مسلحاً ثانياً استهدف وحدة عسكرية كانت تسير دورية بين مدسنتس كورو وبانكاس قرب الحدود مع بوركينا فاسو، ما أسفر عن مقتل إثنين من عناصرها وإصابة ثالث بجروح، كما أعلن حاكم مقاطعة موبتي سيدي الحسن توري.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن في تقريره الفصلي الأخير حول مالي أن أكثر من نصف الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في هذا البلد تستهدف القوات المسلحة الحكومية من جيش وشرطة، لاسيما في منطقة موبتي.

وسقط شمال مالي في آذار (مارس) 2012 بأيدي جماعات ارهابية مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، سرعان ما دحرها تدخل عسكري غربي في كانون الثاني (يناير) 2013 بمبادرة فرنسية.

لكن مناطق بكاملها لا تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والأممية على رغم توقيع اتفاق سلام في ربيع عام 2015 استهدف عزل الارهابيين وتأخّر تطبيقه. ومذاك، اتسع نطاق الهجمات ليشمل وسط مالي وجنوبها، كما نُفذت اعتداءات في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وبدأ التمرد في منطقة الساحل بعد الفوضى التي عمت ليبيا عام 2011. ووقعت هجمات ارهابية في شمال مالي، فيما برزت جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا.