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شب حريق، صباح اليوم الجمعة، برواق “دار رحبة الأطفال مصر”، بالمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، ما خلق خوف وهلع في صفوف الزوار وأصحاب الأروقة.
وأفادت مصادر “اليوم24” أن سبب الحريق هو تماس كهربائي، حيث اندلعت النيران في حدود الساعة العاشرة والنصف، لتنتقل ألسنة اللهب إلى رواقين مجاورين، ما تسبب في خسائر مادية ليست بالكثيرة، حيث تضررت بعض الكتب.
وبعد السيطرة على الحريق الذي خلف دخانا كثيفا، قام المشرفون على الرواق بتحويل الكتب إلى جهة أخرى، قبل إعادة الأمور لسابقها إلى نفس الرواق في مدة زمنية وجيزة.
يذكر أن أنشطة معرض الكتاب في دورته لسنة 2019، لا زالت مستمرة إلى غاية 17 فبراير الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر هلع واستنفار في البيضاء.. حريق بمعرض الكتاب البيضاء -فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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