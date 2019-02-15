النفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ بداية 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الجمعة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بداية 2019، مدفوعةً بتخفيضات إنتاج الخام التي بدأتها منظمة الدّول المصدّرة للبترول مطلع العام، وبدعم من إغلاق جزئيٍّ لأكبر حقل نفطي بحري في السعودية في وقت سابق من الأسبوع.

وتأرجح سعر خام القياسي العالمي، مزيج "برنت"، قليلًا، إذ وصل إلى 65.10 دولار، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولارًا هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى 64.77 دولارًا، محقّقًا ارتفاعًا بمعدّل نحو 0.3% مقارنةً بالتّسوية السابقة.

كذلك، فقد بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 54.56 دولار، مرتفعًا ما يعادل 15 سنتًا، أي ما نسبته 0.3% مقارنةً بالتسوية السابقة، ليصل بهذا إلى أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر.

ويرى الخبراء وفقًا لوكالة أنباء "رويترز" أنّ مزيج برنت لخام القياس العالمي يتّجه |إلى تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 4.5% هذا الأسبوع.

وقال تجار إن الأسعار تلقت دعمًا من إغلاق جزئي لحقل السفانية السعودي، أكبر حقل نفطي بحري في المملكة، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى أكثر من مليون برميل يوميًّا؛ وذكر المصدر أن الإغلاق حدث في وقت سابق هذا الأسبوع. ولم يتضح متى سيعود الحقل للعمل بكامل طاقته.