وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة: ملتزمون بالقضاء على داعش في الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي إن واشنطن ستبقى ملتزمة بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في الشرق الأوسط.

كان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة أعلن في وقت سابق أنه تجري ضمن التحالف الدولي للقضاء على داعش محادثات لمعرفة كيفية ضمان الاستقرار والأمن وبأي إمكانات بعد انسحاب الولايات المتحدة من سوريا ومن سيساهم في تلك الجهود.



ويلتقي وزراء دفاع دول التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش في ميونيخ، الجمعة، لمناقشة كيفية تنظيم صفوفها بعد طرد داعش من آخر جيب له في سوريا ومغادرة القوات الأمريكية البلاد.



كان باتريك شاناهان سعى، الخميس، إلى طمأنة شركاء بلاده في حلف شمال الأطلسي قائلا إن أي سحب محتمل للقوات الأمريكية من أفغانستان سيكون بالتنسيق معهم.



وقال في تصريحات للصحفيين بعد مشاركته في أول اجتماع لوزراء الدفاع في الحلف منذ استقالة سلفه في ديسمبر/كانون الأول: "لن يحدث خفض من جانب واحد للقوات بل سيكون منسقا.. خرجنا من هنا أكثر قوة وتنسيقا بكثير".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في خطاب حالة الاتحاد الأسبوع الماضي إن التقدم في المفاوضات مع حركة طالبان سيسمح بخفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان، البالغ قوامها حاليا نحو 14 ألف جندي، والتركيز مجددا على مكافحة الإرهاب.