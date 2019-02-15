غرينبلات: الفلسطينيون تركوا العرب والمسلمين وحدهم بمواجهة الخطر الإيراني

انتقد مساعد الرئيس الأميركي ومبعوثه للمفاوضات الدولية ​جيسون غرينبلات​، ​القيادة​ الفلسطينية ورأى أن "القادة الفلسطينيين أضاعوا فرصة في ​وارسو​ التي كانت ناجحة جدا". وكشف من "وحي هذه القمة الناجحة جدا في وارسو، أنه يعتقد أن القادة الفلسطينيين فوّتوا فرصة على الفلسطينيين، ولم يتمكنوا من الوقوف إلى جانب دول عربية إسلامية إقليمية"، متسائلا: "هل سيقر هؤلاء بأن الجميع بمن فيهم الفلسطينيون معرضون للخطر من هذا التهديد؟".

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