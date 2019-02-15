موغيريني بحثت مع بومبيو قضايا دولية في بروكسل

أعلن مكتب ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فيديريكا موغيريني، أن الأخيرة "التقت وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وبحثا التعاون عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"، موضحا أن "الجانبان تناولا التحول الديمقراطي في فنزويلا، والجهود الرامية لإيجاد حل سياسي في سوريا وأفغانستان، وتطهير شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، والمستجدات في أوكرانيا وغربي منطقة البلقان".
ولفت مكتب موغيريني في بيان الى أن "الجانبين أكدا مواصلة الاتصالات بينهما حيال القضايا المذكورة".
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