ممثل التجارة الاميركي يعلن عن مسائل صعبة ما زالت عالقة بالحرب التجارية مع الصين

أعلن ممثل التجارة الاميركي روبرت لايتهايزر في بكين، أن مسائل "صعبة جدا" ما زالت عالقة في الحرب التجارية بين ​الصين​ و​الولايات المتحدة​، على الرغم من "يومين جيدين جدا" من المفاوضات بين الجانبين. وذكر لايتهايزر خلال لقاء مع الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ ان "لدينا شعور بأنه يجب أن نحقق تقدما في بعض القضايا المهمة جدا والصعبة جدا".

وتأتي تصريحات لايتهازر قبل أسبوعين من انتهاء مهلة منحتها الولايات المتحدة إلى الصين حتى الأول من آذار لإيجاد أرضية مشتركة بشأن الخلافات التجارية بين البلدين، قبل أن ترفع رسومها الجمركية على ما قيمته 200 مليار ​دولار​ من السلع الصينية المستوردة سنوياً من 10 بالمئة حالياً إلى 25 بالمئة.