الرئيس عون استقبل وفدا من مدرسة القلبين الأقدسين - الحدت بحضور جورج عون

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وفداً من مدرسة القلبين الأقدسين - الحدت بحضور رئيس ​بلدية الحدت​ ​جورج عون​ دعاه لإحياء مئوية المدرسة.

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