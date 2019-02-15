انت الان تتابع مجموعة دعم فنزويلا تندد بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن وزير خارجية فنزويلا خورخي آريازا، أمس، الخميس، تشكيل مجموعة في الأمم المتّحدة للدفاع "عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" التي تتعرض حاليا للانتهاك"، مشكلة من 15 بلدًا بينها روسيا وكوريا الشمالية وإيران. وأوضح الوزير الفنزويلي آريازا أنّ الهدف هو "الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة" و"مبادئ القانون الدولي" وخصوصاً تلك المتّصلة بـ"سيادة" الدول واحترام "وحدة أراضيها" وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية ووجوب حلّ الخلافات في شكل سلمي، مغتبرًا أن هذه المبادئ "تُنتهك في شكل صارخ وخصوصا بالنسبة إلى فنزويلا".

وسخر الوزير من إعلان المعارض خوان جوايدو، أن المساعدة الانسانية الأمريكية ستدخل فنزويلا في 23 الجاري، وقال: "ليس هناك سوى حكومة واحدة في فنزويلا ولا يمكن فرض مهل عليها". واستنكر من فرض الولايات المتحدة حظرًا اقتصاديًا على فنزويلا، وتعرض عليها في الوقت نفسه مساعدة إنسانية، وقال: "أقتلك وأعطيك قطعة بسكويت". وتابع