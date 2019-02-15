شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب باستثمار زيارات الرئيس الخارجية لجذب السياحة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس السيسى فى مؤتمر ميونخ للأمن فى ألمانيا، يؤكد عظمة وقدرة مصر مع كل دول العالم، لافتا إلى أن زيارة الرئيس السيسى ستأتى بالكثير من المكاسب الاقتصادية وغيرها من المكاسب فى العديد من المجالات المختلفة .

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الدولة المصرية وضعت نفسها بجانب كل الدول العظمى ، وذلك للقيادة السياسية الرشيدة فى علاقاتها مع الدول، لافتا إلى ضرورة استثمار هذه الزيارات الخارجية للترويج للسياحة لجذب السياحة الألمانية إلى مصر .

وتابع عضو مجلس النواب: الرئيس السيسي دائما حريص على المشاركة فى الفعاليات الدولية من أجل الدول المصرية، وحل المشاكل التى تواجه دول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.