شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بحملات لطرق الأبواب فى القرى لمواجهة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه لابد من تكثيف الجهود فى المحافظات من أجل مواجهة الزيادة السكانية، من خلال أن يكون هناك دور توعوى كبير من المؤسسات الدينية والعمل على مواجهة ذلك، مطالبا بأن تكون هناك حملات لطرق الأبواب فى قرى ومدن المحافظات لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف أمين دينية البرلمان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الوقت الحالى يتطلب تكثيف الجهود من أجل مواجهة الزيادة السكانية فى مصر، وتعريف المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، لافتا إلى أن المؤسسات الدينية عليها دور كبير فى ذلك نحو التأكيد على أن الزيادة السكانية تمثل أضرارا على المواطن قبل الدولة.