الأحد.. طرح وحدات سكنية بمشروعى JANNA وسكن مصر بالمنصورة الجديدة

اليوم السابع - كتب أحمد حسن



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة، موضحاً أن الطرح الأول يتضمن 1512 وحدة سكنية بمشروعى "JANNA"، للإسكان الفاخر، و"سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، وسيتم تسليم الوحدات خلال 12 شهراً.

وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى بيان، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج...