وزير الخزانة الأميركي يصف المحادثات التجارية في الصين بالمثمرة

أعلن وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​ أنه أجرى مع ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايز "محادثات مثمرة مع نائب رئيس الوزراء ​الصين​ي كبير مسؤولي التجارة في بكين ليو هي".

وانتهت المحادثات ظهر الجمعة بتوقيت الصين وغادر الوفدان دون الإعلان عن أي شيء.

وتتجه الانظار حاليا إلى اجتماع مقرر الجمعة بين الوفد الأميركي والرئيس ​شي جينبينغ​، فيما تترقب الاسواق المالي مؤشرات على اتفاق العملاقين الاقتصاديين على مواصلة هدنة بينهما في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة.

وبدأت المباحثات الخميس بين الجانبين في بكين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّه قد يمدد مهلة تنتهي في الاول من اذار وفقا للتقدم المحرز في بكين.