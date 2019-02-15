رئيس الوزراء الهندي حذر باكستان من رد قوي بعد هجوم كشمير

توعّد رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​، ​باكستان​ بـ"رد قوي على ​تفجير​ ​كشمير​ الإرهابي الذي أودى بحياة 44 من قوات ​الأمن​ الهندية"، مشيرا بـ"إصبع الاتهام إلى إسلام آباد"، مؤكداً "اننا سنتبنّى الرد المناسب، ولن نسمح لجارتنا بزعزعة استقرارنا".

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