فرانس برس:التحالف الدولي يناقش في ميونيخ انسحاب القوات الأميركية من سوريا

يلتقي وزراء دفاع دول ​التحالف الدولي​ لمكافحة ​تنظيم داعش​ في ​ميونيخ​، لمناقشة كيفية تنظيم صفوفهم بعد أن يتم طرد الارهابيين من آخر جيب لهم في ​سوريا​ ومغادرة ​القوات الأميركية​ البلاد. بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويدافع فمقاتلو داعش الذين تحاصرهم قوات عربية- كردية مدعومة من الولايات المتحدة، بشراسة عن جيبهم الأخير في شمال شرق سوريا بعدما تقلصت مساحة سيطرته إلى كيلومتر مربع. ومع قرب اعلان انتهاء "الخلافة" التي أعلنها تنظيم داعش، فإن القوات الأميركية تستعد للانسحاب من مناطق يسيطر عليها ​الأكراد​، ما سيفضي إلى إعادة تموضع الاطراف الاخرى في المنطقة.