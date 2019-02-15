أعلنت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو أن سفير فرنسا لدى إيطاليا الذي تم استدعاؤه منذ أسبوع للتشاور بعد تصريحات لمسؤولين إيطاليين اعتبرت مسيئة للرئيس ايمانويل ماكرون، سيعود اليوم إلى روما، بحسب ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان نائب رئيس الحكومة الايطالية الشعبوية لويجي دي مايو، ووزير الداخلية ماتيو سالفيني قد كثفا هجماتهما الكلامية على الرئيس الفرنسي إلى حد مطالبته بالاستقالة.
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: السفير الفرنسي يعود إلى روما بعد استدعائه للتشاور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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