قوى الامن: تدابير سير يوم الأحد بمناسبة سباق ضاحية في النبطية

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان انه يُقام يوم الأحد 17/2/2019، سباق ضاحية في ​مدينة النبطية​، يُشارك فيه طلاب معاهد وأندية وجمعيات كشفية وناشطون، لذلك، سيتم - اعتباراً من الساعة 6.00 من التاريخ المذكور ولحين الانتهاء - منع المرور في عدد من الطرقات، وفقاً لما يلي: من معهد الآفاق – ​دوار كفررمان​ بإتجاه جادة الرئيس ​نبيه بري​ إلى ​دار المعلمين​، ثم بإتجاه مدينة النبطية. وطريق ​مرجعيون​ القديم – ​المدرسة الإنجيلية​ – الساحة العامة – شارع السراي – تمثال الصباح – معهد الآفاق.

واوضحت انه على المواطنين الوافدين إلى مدينة النبطية أن يحوّلوا خط سيرهم - اعتباراً من الساعة 6.00 من التاريخ المذكور – على الشكل التالي: من مستديرة كفررمان بإتجاه الجرمق أو بإتجاه تمثال الصباح شارع فقيه، بئر القنديل، وذلك للقاصدين مدينة النبطية من جهة كفررمان. ومن كفر جوز، آبار فخر الدين بإتجاه العبّارة – حي المشاع – شارع فقيه – بئر القنديل وبالعكس. ومن مثلث ​كفرتبنيت​ بإتجاه ​الخردلي​ والجرمق. ومن بلدة زبدين بإتجاه بلدة كفرجوز أو بلدة ​شوكين​ وبالعكس.