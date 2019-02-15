قوى الامن: تدابير سير يوم الأحد بمناسبة سباق ضاحية في النبطية

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان انه يُقام يوم الأحد 17/2/2019، سباق ضاحية في مدينة النبطية، يُشارك فيه طلاب معاهد وأندية وجمعيات كشفية وناشطون، لذلك، سيتم - اعتباراً من الساعة 6.00 من التاريخ المذكور ولحين الانتهاء - منع المرور في عدد من الطرقات، وفقاً لما يلي: من معهد الآفاق – دوار كفررمان بإتجاه جادة الرئيس نبيه بري إلى دار المعلمين، ثم بإتجاه مدينة النبطية. وطريق مرجعيون القديم – المدرسة الإنجيلية – الساحة العامة – شارع السراي – تمثال الصباح – معهد الآفاق.
واوضحت انه على المواطنين الوافدين إلى مدينة النبطية أن يحوّلوا خط سيرهم - اعتباراً من الساعة 6.00 من التاريخ المذكور – على الشكل التالي: من مستديرة كفررمان بإتجاه الجرمق أو بإتجاه تمثال الصباح شارع فقيه، بئر القنديل، وذلك للقاصدين مدينة النبطية من جهة كفررمان. ومن كفر جوز، آبار فخر الدين بإتجاه العبّارة – حي المشاع – شارع فقيه – بئر القنديل وبالعكس. ومن مثلث كفرتبنيت بإتجاه الخردلي والجرمق. ومن بلدة زبدين بإتجاه بلدة كفرجوز أو بلدة شوكين وبالعكس.
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