فنيانوس:لقاؤنا مع المنظمة الدولية للطيران كان ايجابيا وسنعمل على الملاحظات لتحسين وضع المطار

أكّد وزيرالاشغال ​يوسف فنيانوس​، في مؤتمر صحافي، بعد لقائه ووزيرة الداخلية ريا الحسن، مع المنظمة الدولية للطيران المدني، "ان تبين ان لدينا نقاط ضعف في الملاحة الجوية كما هناك نقاط قوة، ولكن امنيا لا خلل في المطار يؤثر على حركة الطيران فيه،" مشيرا الى ان "نسمع في كل المطارات في العالم عن عدم انتظام في حركة الطيران مثلما حصل اليوم في دبي حيث تأخرت بعض الطائرات بالاقلاع، بسبب طائرات مسيرة غير مصرّح لها، في اجواء المطار، فيما نحن في ​لبنان​ لا مشاكل مماثلة والحركة الجوية سليمة ومنتظمة".

وأكّد فنيانوس ان "نحن اجبنا المنظمة على كثير من الاسئلة التي طرحتها علينا وأخذنا بالملاحظات التي أعطتنا إياها، لتحسين وضع المطار"، كاشفا ان "أعطينا فترة شهرين لمعالجة المشكلات بحسب الملاحظات، لتصدر نتيجة التقرير بعد هذه المدة خلال شهرين" وشدّد على ان "​مطار بيروت الدولي​ سيستفيد من نظام الحقائب الجديد الذي نعمل عليه، مع العلم اننا تأخرنا عنه منذ العام 2009، وسنستمر بعملية تطوير المطار لنصل الى ما نصبو اليه"، لافتا الى ان "​مجلس الانماء والاعمار​ لزّم العمل بنظام (الفاست تراك) الذي سيؤدي الى استيعاب عدد أكبر من المسافرين في المطار."