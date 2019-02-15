تقدّم النائب السابق ​نبيل نقولا​ عبر وكيله المحامي كمال طعمة بإخبار للمدّعي العام التمييزيّ ​القاضي سمير حمود​ سجل تحت الرقم 714/م، حول "مخالفات وتجاوزات وفضائح حاصلة في الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي قد أصبحت علنيّة، ومعروفة، ومتداولة على كلّ لسان، ولقد فنّد النائب ​زياد أسود​ قسمًا منها، في تغريدتين نشرهما، بتاريخ 5 و6 كانون الثاني 2019، على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، وذكر فيهما عشر مخالفات صادمة عن ​صندوق الضمان الإجتماعي​، واعتبرهما أخبارًا وضعه بتصرّف جانب النيابة العامّة، ولقد عنونهما: الاول: " بلكي لا يعتقد البعض أنني نسيته....مخالفات ​الضمان الاجتماعي​ ...تابع والثاني: " مخالفات إدارة الضمان الاجتماعي ونهب أمواله".

كانت هذه تفاصيل خبر نقولا قدم إخبارا للقاضي حمود حول مخالفات وتجاوزات في صندوق الضمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.