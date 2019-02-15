قوى الامن: توقيف شخص قام بالعديد من السرقات في البقاع الغربي وراشيا

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه حصلت في الآونة الاخيرة عدّة عمليات سرقة في البقاع الغربي وراشيا طالت منازل، ومحال تجارية، وكابلات كهربائية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان.
نتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، بتاريخ ١٤/٢/٢٠١٩، من توقيف أحد المشتبه بهم في بلدة جب جنين، على متن سيارة نوع "رابيد" دون لوحات، وذلك لقيامه بسرقة حديد صناعي من ورشة لإصلاح السيارات في بلدة كامد اللوز، ويدعى: - ا. ص. (مواليد عام ١٩٨٣، سوري) بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ العديد من السرقات في بلدات: غزه، جب جنين وكامد اللوز، ومن مؤسسة الكهرباء. سُلّم مع المضبوط الى القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء المختص.
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