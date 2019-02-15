الحسن: أضع ملف المطار بصلب أولوياتي ولن نتهاون في اي استثناءات تُعطى

أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن خلال اجتماع مع المنظمة الدولية للطيران المدني "الايكاوا" والمسؤولين في المطار "أنني أضع ملف المطار في صلب أولوياتي ولن نتهاون في اي استثناءات تُعطى وتطرح علامات استفهام حول سلامة المطار وسأتشدد في هذا الموضوع".
ولفتت إلى "اننا نسعى إلى إعادة ثقة المواطن اللبناني بالأجهزة الأمنية والرقابية، وموضوع الاصلاحات في المطار ضمن الأولويات"، مشيرةً إلى "أننا ندخل الى زمن جديد وسنغيّر الصورة ونريد اعطاء ثقة اكبر بالاجهزة التابعة لنا كما نريد اعادة ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية وغيرها، وسأتشدد في الاستثناءات داخل حرم المطار واثني على الجهود التي بذلها وزير الاشغال يوسف فنيانوس في الفترة الاخيرة".
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