خواجة دعا لقبول المساعدة الايرانية في ملف الكهرباء: لقبول اي مساعدة لا تمس بالسيادة

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ الى ان ما نفذ ب​إتفاق الطائف​ تنفيذ انتقائي، والبنود الاصلاحية لم تنفذ منه. واوضح ان القانون الانتخاب النسبي على اساس ​لبنان​ دائرة واحدة هو مدخل لعملية اصلاحية كاملة متكاملة، وحين يصبح النائب عن كل لبنان يتحول الخطاب الى خطاب وطني.

وشدد خواجة في حديث تلفزيوني، على قبول اي مساعدة من بلد شقيق وصديق ما دام لا تمس بسيادتنا، داعيا الى قبول المساعدة الايرانية في موضوع ​الكهرباء​. واكد ترحيبه بقرار ​السعودية​ رفع الحظر بالسفر الى لبنان.