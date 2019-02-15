الحسن: لضرورة أن تجد المرأة المعنفة آذاناً صاغية وجهة رسمية تلجأ إليها

شددت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ على أن "​المحكمة الدولية​ المكلفة بالتحقيق في إغتيال الرئيس ​رفيق الحريري​ تقوم بدورها ويجب انتظار نتائج التحقيق، لكن في الوقت ذاته نشدّد على ضرورة الوصول إلى معرفة الجاني الحقيقي لأننا مصرّون على جلاء الحقيقة".

وفي حديث لـ"يورونيوز"، لفتت الى أنه "لا يوجد أي مشكلة بتولي امرأة لحقيبة استثنائية وسيادية في البلاد، هذه تجربة فريدة ويجب تعميمها على باقي المؤسسات والوزارات"، مشيرة الى أن "هناك عدد من الإصلاحات التي يجري إنجازها، ومنها مثلاً التشدد في تطبيق ​قانون السير​ وملف الطرقات، إزالة العوائق والجدران الاسمنتية وغيرها من الحواجز، إضافة إلى أمن المطار، الإنماء البلدي وملفات أخرى".

وأكدت أنه "ثمة ضرورة أن تجد ​المرأة​ المعنّفة آذاناً صاغية وجهة رسمية تلجأ إليها اذا ما تعرضت للتعنيف أو للخطر، وعلى المخافر في ​لبنان​ وفي كل قرية الإصغاء إلى شكاوى النساء والإستماع إليهنّ، وأنا سأتشدد حول هذا الموضوع".