رئيس الوزراء الإسباني يدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 28 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): قالت صحيفة الباييس اليومية إن رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيث سيدعو اليوم الجمعة لإجراء انتخابات مبكرة يوم 28 أبريل بعدما خسر تصويتا مهما بشأن الميزانية. يُشار إلى أن سانتشيت تولى السلطة في يونيو الماضي بعدما أطاح اقتراح بحجب الثقة بحكومة المحافظين السابقة.

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