ننشر السيرة الذاتية لسكرتير عام محافظة الغربية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية_ مروة شاهين:

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرارًا بتعيين حامد محمود زايد هبيلة سكرتيرًا عاما لمحافظة الغربية ضمن حركة التغييرات التي أجراها الوزير لنحو 39 قيادة محلية على مستوي الجمهورية.

يذكر أن السكرتير العام الجديد لمحافظ الغربية تقلد العديد من المناصب القيادية كان آخرها سكرتيرًا لمحافظة الشرقية، كما عمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة الرحمانية حتي عام 2001، ثم نائبا لرئيس مركز ومدينة كوم حمادة حتي عام 2008، ورئيسًا لمركز ومدينة كوم حمادة حتى مارس 2011، ثم رئيسًا لمركز ومدينة رشيد ورئيسًا لمركز ومدينة الدلنجات.

كما عمل رئيسا لمركز ومدينة الرحمانية حتى نوفمبر 2014 ثم رئيسا لمركز ومدينة شبراخيت، كما عمل سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة الشرقية قبل أن يصدر قرار وزير التنمية المحلية مؤخرا بتكليفه للعمل سكرتيرا عاما لمحافظة الغربية.