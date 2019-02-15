إصابة "نقّاش" سقط من الطابق السادس أثناء عمله في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

أصيب "نقّاش" بنزيف في البطن وكسر بالفقرات، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من الطابق السادس أثناء عمله على "سقالة" في عقار تحت الإنشاء بمدينة سوهاج الجديدة.

وتلقى مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، إخطاراً من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "حمزة .ع" 19 سنة، نقاشَا، ويقيم شارع السوق البراني دائرة قسم طهطا، مصاباً.

وقرر المصاب أنه أثناء عمله بأحد العقارات "تحت الإنشاء" بدائرة القسم اختل توازنه

وسقط من أعلى السقالة بالطابق السادس ما نتج عنه إصابته، ونفى الشبهة الجنائية.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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