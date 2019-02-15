وزيرة: بريطانيا مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني إن الحكومة مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ما لم يصوت البرلمان على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من التكتل.

وصرحت ليدسوم لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" ،اليوم الجمعة، "بصفة أساسية، هذا ما سيحدث ما لم نصوت على اتفاق. الموقف القانوني هو أننا سنغادر دون اتفاق".

ومنيت ماي بأحدث هزيمة لاستراتيجيتها للخروج ،أمس الخميس، مما يقوض تعدها لزعماء الاتحاد بالحصول على الموافقة على خطتها إذا ما منحوها تنازلات.

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