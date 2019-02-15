الهند تسحب وضع الدولة الأولى بالرعاية من باكستان

هجوم فى الهند

وكالات:

أكدت الهند اليوم الجمعة سحب وضع "الدولة الأولى بالرعاية" من باكستان، عقب هجوم بسيارة مفخخة في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير أمس الخميس.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إينديا) الهندية أن هذه الخطوة ستمكن الهند من زيادة الرسوم الجمركية على السلع الواردة من باكستان.

ووضع الدولة الأولى بالرعاية هو وضع تمنحه

دولة لدولة أخرى مما يتيح إقامة علاقات تجارية قوية بين الدولتين.وقال وزير المالية الهندي آرون جيتلي - عقب اجتماع اللجنة الأمنية بمجلس الوزراء الهندي - إنه تم إلغاء وضع الدولة الأولى بالرعاية الذي كانت قد منحته البلاد لباكستان،بحسب الصحيفة.ومنحت الهند هذا الوضع لباكستان في عام 1996، إلا أن باكستان لم ترد بالمثل حتى الآن، وفقًا للصحيفة.. وتم منح هذا الوضع بموجب الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (جات) التابع لمنظمة التجارة العالمية.يذكر أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 38 جنديًا وإصابة خمسة آخرين إثر اصطدام سيارة مفخخة بحافلة تابعة لقوات الشرطة الهندية في محافظة بولواما شمال الهند.