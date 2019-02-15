أمريكا تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية لفنزويلا بـ100 مليون دولار

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وكالات: أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الجمعة، تعهد 25 دولة بتقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا التي تشهد أزمة حادة . وكتب بولتون - في تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" ، وفقا لقناة "فرانس 24" - " تعهدت 25 دولة اجتمعت في مؤتمر لدعم فنزويلا برعاية

من جانبه،أوضح ديفيد سمولنسكي، منسق مجموعة العمل في المنظمة أن المبلغ سيذهب مباشرة إلى مراكز تجميع المساعدات التي أقيمت على الحدود مع كولومبيا والبرازيل في جزيرة كوراساو الكاريبية. على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" ، وفقا لقناة "فرانس 24" - " تعهدت 25 دولة اجتمعت في مؤتمر لدعم فنزويلا برعايةمنظمة الدول الأمريكية بتقديم 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية".من جانبه،أوضح ديفيد سمولنسكي، منسق مجموعة العمل في المنظمة أن المبلغ سيذهب مباشرة إلى مراكز تجميع المساعدات التي أقيمت على الحدود مع كولومبيا والبرازيل في جزيرة كوراساو الكاريبية.

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