الصين تفرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات الدجاج المستوردة من البرازيل

وزارة التجارة الصينيةوكالات:
أكدت وزارة التجارة الصينية، فرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات الدجاج أبيض الريش المستوردة من البرازيل.
وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، أن التحقيقات المتعلقةبمكافحة الإغراق أكدت تعرض الصناعة المحلية لأضرار كبيرة بسبب إغراق هذه المنتجات، وأنه اعتبارا من بعد غد /الأحد/
كانت وزارة التجارة الصينية أجرت تحقيقات حول مكافحة الإغراق وفقا للقوانين الصينية وقواعد منظمة التجارة العالمية، بعد تلقي شكاوى من الصناعة المحلية.
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