الصين تفرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات الدجاج المستوردة من البرازيل

وكالات:

أكدت وزارة التجارة الصينية، فرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات الدجاج أبيض الريش المستوردة من البرازيل.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، أن التحقيقات المتعلقة

بمكافحة الإغراق أكدت تعرض الصناعة المحلية لأضرار كبيرة بسبب إغراق هذه المنتجات، وأنه اعتبارا من بعد غد /الأحد/سيتم فرض رسوم بنسب تتراوح بين 8ر17% و4ر32% لمدة خمس سنوات.كانت وزارة التجارة الصينية أجرت تحقيقات حول مكافحة الإغراق وفقا للقوانين الصينية وقواعد منظمة التجارة العالمية، بعد تلقي شكاوى من الصناعة المحلية.