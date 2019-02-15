السعودية تدين انفجارًا استهدف قافلة عسكرية بالشطر الهندي من كشمير

وزارة الخارجية السعودية السعودية ـ ليندا سليم: أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الانفجار الذي استهدف قافلة عسكرية في الشطر الهندي من إقليم كشمير. وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في تصريح اليوم الجمعة -نقلته وكالة الأنباء السعودية - عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي استهدف قافلة عسكرية في الشطر الهندي من إقليم

وأكد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ووقوفها إلى جانب جمهورية الهند الصديقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الهندي الصديق والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. الأنباء السعودية - عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي استهدف قافلة عسكرية في الشطر الهندي من إقليمكشمير، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.وأكد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ووقوفها إلى جانب جمهورية الهند الصديقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الهندي الصديق والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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