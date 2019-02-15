كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء قطر الأسبق يرحب بالتطبيع مع إسرائيل.. ويصف اجتماع وارسو بـ"العرس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، إن ما حصل في العاصمة البولندية، وارسو، هو "عرس" على حد تعبيره، في إشارة إلى اجتماع السلام الذي حضرته عشرات الدول منها دول عربية وإسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في تغريدة للمسؤول القطري الأسبق، على صفحته بتويتر، حيث قال: “عرس وارسو: هناك خطوبة تمت في السابق وهناك عرس تم في وارسو، والحضور إما (شهود ملكه) أو مدعوين للحفل. أُكرر بأنني لست ضد التطبيع او ضد فتح علاقة مع إسرائيل ولكن لا بد ان تكون العلاقة متكافئة وليست على حساب الحقوق الفلسطينية”.
وفي تغريدة منفصلة تابع: “وأن تؤدي لتحفيز الإسرائيليين على إرجاع الحقوق وهذا الحل الأمثل للسلام الدائم. أما عنوان الاجتماع فهو تبرير للزواج”.
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