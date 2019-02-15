كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بولندا تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد تصريحات لنتنياهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الجمعة، السفيرة الإسرائيلية آنا أزري، للتوبيخ، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يقضي بسجن كل من يحمل بولندا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبها النازيون على أرضها، ومن ضمنها المحرقة.

هذا وكانت قد بدأت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، التحرك رسميًا لإستدعاء آنا أزري، سفيرة إسرائيل في بولندا، علي خلفية أزمة قانون "المحرقة" البولندي الأخيرة بين البلدين وفقا للإذاعة العبرية.

وكان مجلس الشيوخ البولندي، قد أقرّ في يناير الماضي، قانونًا يجرّم الإشارة إلى مسؤولية البلاد عن أية "جرائم نازية" ارتكبت على أراضيها إبان احتلالها من قبل ألمانيا، في خطوة أغضبت إسرائيل.

ويتضمن مشروع القانون بندا يطبق عقوبة الغرامة أو السجن على أي شخص ينسب المسؤولية أو جزء من المسؤولية إلى بولندا فيما يتعلق بالجرائم، التي ارتكبت من قبل النازية في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

وبعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع القانون، يتعيّن مصادقة الرئيس البولندي أندريه دودا، على المشروع لكي يصبح قانونا نافذا.

وكانت إسرائيل قد اعلنت امس الأحد، أنها ترفض استقبال وفد رسمي بولندي ينوي القدوم إلى إسرائيل لمناقشة أزمة العلاقات بين البلدين.