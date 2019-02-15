كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل تعرض مترو أنفاق باريس لهجوم بـ"ماء النار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفاد موقع "France Info"، بأن شخصا أصيب إصابة خطيرة نتيجة تعرضه لهجوم بماء النار على يد مجهول في مترو أنفاق العاصمة الفرنسية صباح اليوم الجمعة.
وأضاف المصدر، أن الهجوم وقع حوالي الساعة السابعة صباحا بين محطتي "غار دي ليون" و"الباستيل" على الخط رقم 1 لمترو الأنفاق، وسبقته مشادة كلامية بين شخصين، حسب المعلومات الأولية.
وتمكن المهاجم من الفرار عند محطة "غار دي ليون"، فيما بدأت الشرطة بعملية البحث عن الجاني، إضافة إلى التحقيق في ملابسات الحادث.
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