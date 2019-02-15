كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة شخص إثر هجوم بمادة حارقة في مترو باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصيب شخص بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، في هجوم بمادة حارقة، داخل محطة مترو باريس.
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن الضحية شاب في العشرينات من عمره، وأصيب بحروق في يده ووجهه.
وأوضحت الصحيفة، أنه تم تقديم المساعدة الطبية الأولية للضحية في مكان الحادث، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.
كما أوضحت الصحيفة، أنه تم إرسال المادة الحارقة المستخدمة إلى المعمل لتحليلها.
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