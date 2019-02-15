يوسف النصيري.. جلاد ليغانيس “المتألق” يثير رعب أندية الليغا

وكالة الأنباء الإسبانية – إيفي
يدخل الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق ليجانيس، مواجهة فريقه المقبلة أمام ريال سوسيداد على ملعب أنويتا، وهو في أفضل فتراته هذا الموسو، بعدما تمكن من هز الشباك في ست مرات خلال المباريات الثلاث الأخيرة.
وأصبح المغربي الشاب (21 عاما) مثيراً لرعب المنافسين، مع الوضع في الاعتبار أنه يرغب في تكرار تسجيل هذه الأهداف في الفرق التي هز شباكها مسبقاً، بعدما وقع على 15 هدفاً في كرة القدم الإسبانية، جاءت في شباك 7 فرق فقط.
وكان أحد هذه الفرق هو ريال سوسيداد، والذي كان قد سجل في شباكه أثناء لعبه لصفوف فريق مالاجا، موسم 2017/2018، وهي المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الأندلسي بهدفين نظيفين.
وكان إيبار هو الضحية الكبرى للمهاجم المغربي، بعدما تمكن في الموسم نفسه من إحراز ثنائية في مرماه في مباراة انتهت (2-0)، قبل ذلك تمكن من تسجيل هدف في مرماه أيضا في موسم 2016/2017، وآخر في موسم 2017/2018.
وعانى كل من أثلتيك بلباو وديبورتيفو ألافيس، من لدغات النصيري، حيث نجح في هز شباك الأول موسم 2017/2018، وشباك الأخير خلال الموسم الحالي، في المباراة التي انتهت بفوز ليجانيس بهدف نظيف، أحرزه المهاجم المغربي.
بينما كان آخر ضحايا مهاجم ليجانيس هو ريال بيتيس، والذي تمكن من إحراز ثلاثية في شباكه، في الجولة الماضية بالليجا، وذلك بعدما هز شباكه مسبقاً في موسم 2017/2018.
وبدأ اللاعب الشاب مسيرته الاحترافية في نادي المغرب الفاسي، قبل أن ينتقل إلى نادي مالاجا الإسباني عام 2015، وقضى معه موسمين، لشد بعدها الرحال إلى صفوف ليجانيس عام 2018.
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